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Деокуповано вже понад 1500 населених пунктів, - ОП

Деокуповано вже понад 1500 населених пунктів, - ОП

Збройні сили України звільнили від російських окупантів вже 1534 населених пункти. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Він зазначив, що в рамках відновлення інфраструктури вдалося розмінувати 502 населених пункти, Національна поліція відновила свою роботу в 1200 населених пунктах, а органи місцевого самоврядування запрацювали в 1508 населених пунктах. Також на деокупованих територіях організовано 1445 гуманітарних штабів.

Газопостачання відновлено в 1026 деокупованих населених пунктах, постачання електроенергією у 976, водопостачання в 966, а послуги мобільного зв'язку в 950.

Нагадаємо, 2 жовтня українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині від російських окупантів.

Автор:
Степан Крьока