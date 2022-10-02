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ЗСУ "зачистили" Лиман, — Зеленський
Українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині від російських окупантів, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Станом на 12:30 (2 жовтня - Delo.ua) Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!", - сказав очільник держави.
За підтвердженою інформацією, ЗСУ зайшли в Лиман 1 жовтня, ще ввечері того дня в місті йшли бої. Тоді ж заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала стриматися й не писати про перебіг подій там.
Протягом декількох днів до цього українські захисники оточували Лиман. В процесі ЗСУ звільнили Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве і Ставки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Попередньо відомо, що ЗСУ перш ніж звільнити місто взяли російське угрупування в "котел". Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що російським військам, які потрапили в оточення у Лимані, потрібно вибрати один з трьох варіантів: або спробувати прорватися, або здатися, або загинути.
За його словами, російське угрупування в місті попросило своє командування дозволу вийти з Лиману, але отримали відмову.
В мережі ширилася інформація, що окупанти самовільно намагалися втекти з міста. При цьому наразі достовірно невідомо, чи вдалося російським військовим втекти з Лиману, чи вони взяті в полон.