Росії доведеться просити про вихід із Лиманського котла, — Подоляк

В Офісі Президента підтвердили, що російське угрупування в Лимані взяте в котел Збройними силами України. Про це 30 вересня в своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"8 років тому росвійськові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів", — написав Подоляк.

В Інституті вивчення війни (ISW) також вважають, ЗСУ завершують оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримували російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

За даними (ISW), українські військові прорвали оборону окупантів під Ставками та відрізали росіянам прохід до дороги Сватово-Лиман – основної лінії зв'язку, що підтримує її угруповання у самому Лимані.

Раніше аналітики допускали, що поразка російських військ біля Лиману призведе до ще більшого зниження бойового духу росіян, тому що вони інформаційно не готові до такого сценарію розвитку подій.

Також в ISW зазначають, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.