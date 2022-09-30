России придется просить о выходе из Лиманского котла, - Подоляк

В Офисе Президента подтвердили, что российская группировка в Лимане взята в котел Вооруженными силами Украины. Об этом 30 сентября в своем Twitter сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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"8 лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, банкетом в Кремле есть дело до своих солдат", - написал Подоляк.

В Институте изучения войны (ISW) также считают, что ВСУ завершают оцепление российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи, которые поддерживали российские войска в районе Дробышево-Лиман.

По данным (ISW), украинские военные прорвали оборону оккупантов под Ставками и отрезали россиянам проход к дороге Сватово-Лиман – основной линии связи, поддерживающей ее группировку в самом Лимане.

Ранее аналитики допускали, что поражение российских войск на Лимане приведет к еще большему снижению боевого духа россиян, потому что они информационно не готовы к такому сценарию развития событий.

Также в ISW отмечают, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.