ВСУ "зачистили" Лиман, - Зеленский

Украинские военные полностью зачистили Лиман Донецкой области от российских оккупантов, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"По состоянию на 12:30 (2 октября - Delo.ua) Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине!", - сказал глава государства.

По подтвержденной информации, ВСУ зашли в Лиман 1 октября, еще вечером того дня в городе шли бои. Тогда же заместитель министра обороны Анна Маляр призвала сдержаться и не писать о ходе событий там.

В течение нескольких дней до этого украинские защитники окружали Лиман. В процессе ВСУ освободили Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

Предварительно известно, что ВСУ, прежде чем освободить город, взяли российскую группировку в "котел". Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что российским войскам, попавшим в окружение в Лимане, нужно выбрать один из трех вариантов: либо попытаться прорваться, либо сдаться, либо погибнуть.

По его словам, российская группировка в городе попросила свое командование разрешения выйти из Лимана, но получили отказ.

В сети распространялась информация, что оккупанты самовольно пытались сбежать из города. При этом достоверно неизвестно, удалось ли российским военным выйти из Лимана, или они взяты в плен.