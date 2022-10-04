Деоккупировано уже более 1500 населенных пунктов, - ОП

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 1534 населенных пункта. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Он отметил, что в рамках восстановления инфраструктуры удалось разминировать 502 населенных пункта, Национальная полиция возобновила свою работу в 1200 населенных пунктах, а органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах. Также на деоккупированных территориях организовано 1445 гуманитарных штабов.

Газоснабжение восстановлено в 1026 деоккупированных населенных пунктах, снабжение электроэнергией в 976, водоснабжение в 966, а услуги мобильной связи в 950.

Напомним, 2 октября украинские военные полностью зачистили Лиман в Донецкой области от российских оккупантов.