ВСУ освободили Грековку в Луганской области - ОВА

Украинские защитники освободили село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района Луганской области.

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Об этом 7 октября сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также рассказал, что продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины, россияне готовятся к длительной обороне.

Он отметил, что в Луганской области сейчас находится российская группировка, сбежавшая из-под Харькова и Лимана. Гайдай считает, что ВСУ придется приложить больше усилий, чтобы "выбить" оккупантов из Луганской области. Также надо понимать, что оккупантов больше не удивишь неожиданным наступлением на этом направлении, как это было в Харьковской области.

Деоккупация Луганской области официально началась 6 сентября. Из нескольких населенных пунктов области Вооруженные силы Украины уже выгнали российских оккупантов.

В целом по состоянию на начало октября ВСУ освободили от российских захватчиков уже 1534 населенных пункта.