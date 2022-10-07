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ЗСУ звільнили Греківку в Луганській області - ОВА
Українські захисники звільнили село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.
Про це 7 жовтня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він також розповів напередодні, що тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини, росіяни готуються до тривалої оборони.
Він зазначив, що в Луганській області зараз перебуває російське угрупування, яке втекло з-під Харкова та Лимана. Гайдай вважає, що ЗСУ доведеться докласти більше зусиль, щоб "вибити" окупантів з Луганської області. Також треба розуміти, що окупантів більше не здивуєш неочікуваним наступом на цьому напрямку, як це було в Харківській області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Деокупація Луганщини офіційно розпочалася 6 вересня. З декількох населених пунктів області Збройні сили України вже вигнали російських окупантів.
Загалом станом на початок жовтня ЗСУ звільнили від російських окупантів вже 1534 населених пункти.