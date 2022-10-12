ЗСУ звільнили 5 населених пунктів в Херсонській області

Збройні сили України звільнили від окупантів та закріпилися в п'ятьох населених пунктах Бериславського району Херсонської області. Про це 12 жовтня повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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Українським захисникам вдалося закріпити успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного.

Мапа: DeepStateMAP Мапа: DeepStateMAP

"Тривають стабілізаційні заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктур", — уточнили в пресслужбі ОК.

Без урахування цих 5 населених пунктів з початку розв'язання повномасштабної російсько-української війни ЗСУ звільнили від окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області і продовжують зараз просуватися далі.

Крім того, офіційно розпочалася деокупація Луганщини. На початку жовтня українські захисники повністю звільнили у Сватівському районі Луганській області сім сіл.

В цей же час в Донецькій області українські військові повністю зачистили Лиман від російських окупантів. Протягом декількох днів до цього ЗСУ оточували Лиман. В процесі вони звільнили Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве і Ставки.