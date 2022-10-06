В Херсонській області ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів

З початку розв'язання повномасштабної російсько-української війни Збройні сили Україні звільнили від окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області і продовжують зараз просуватися далі.

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Про це на онлайн-брифінгу у Military Media Center 6 жовтня розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на Південному напрямку українські сили вже зафіксували наявність росіян, яких тільки мобілізували в кінці вересня. Відповідно вони мають низьку підготовку до бойових дій.

"Російська армія затиснута між підрозділом ЗСУ і правим берегом Дніпра. Вони усвідомлюють, якщо абсолютно критично будуть порушені можливості перебратися на інший берег, то це однозначний котел і неможливість вийти звідти. Тому ми й пропонуємо спокійний вихід з цієї ситуації: складання зброї, перехід в обмінний фонд під егідою Міжнародного гуманітарного права і ретельно поширюємо серед цього контингенту інформацію про те, як правильно перейти в чат-бот "Хочу жити" і покроково виконати інструкції, для того, щоб здатися в полон", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що російське командування в Херсонській області робить ставку на повітряно-десантні війська. Однак в полон здаються і досвідчені військові.

Нещодавно британська розвідка підтверджувала, що тривають важкі бої в Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються вразливими. На Донецькому напрямку окупанти намагаються просунутися в районі Бахмута, стикаючись із серйозним тиском на своїх північних і південних флангах.

Крім того, офіційно розпочалася деокупація Луганщини. З декількох населених пунктів області Збройні сили України вже вигнали російських окупантів. Загалом станом на початок жовтня ЗСУ звільнили від російських окупантів вже 1534 населених пункти.