В Херсонской области ВСУ освободили более 400 квадратных километров

С начала полномасштабной российско-украинской войны Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области и продолжают сейчас продвигаться дальше.

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Об этом на онлайн-брифинге в Military Media Center 6 октября рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, на Южном направлении украинские силы уже зафиксировали наличие россиян, которых только мобилизовали в конце сентября. Соответственно, они имеют низкую подготовку к боевым действиям.

"Российская армия зажата между подразделением ВСУ и правым берегом Днепра. Они отдают себе отчет, если абсолютно критически будут нарушены возможности перебраться на другой берег, то это однозначный котел и невозможность выйти оттуда. Поэтому мы и предлагаем спокойный выход из этой ситуации: складывание оружия, переход в обменный фонд под эгидой Международного гуманитарного права и тщательно распространяем среди этого контингента информацию о том, как правильно перейти в чат-бот "Хочу жить" и пошагово выполнить инструкции для того, чтобы сдаться в плен", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что российское командование в Херсонской области делает ставку на воздушно-десантные войска. Однако в плен сдаются и опытные военные.

Недавно британская разведка подтверждала, что продолжаются тяжелые бои в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми. На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться в районе Бахмута, сталкиваясь с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

Кроме того, официально началась деоккупация Луганской области. Из нескольких населенных пунктов области Вооруженные силы Украины уже выгнали российских оккупантов. В целом по состоянию на начало октября ВСУ освободили от российских оккупантов уже 1534 населенных пункта.