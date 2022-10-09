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Луганская ОВА назвала семь освобожденных ВСУ сел Сватовского района

Луганская ОВА назвала семь освобожденных ВСУ сел Сватовского района

Вооруженные силы Украины полностью освободили в Сватовском районе Луганской области уже семь сел. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Первой ВСУ освободили Грековку. Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные мероприятия. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", – отметил он.

В частности, в Краснореченской общине освобождены, кроме Грековки, села Невское и Новолюбовка, а в Коломыйчихской общине - Андреевка, Стельмаховка, Надия и Новоегоровка.

Отметим при этом, что накануне в соцсетях также распространялась информация об освобождении села Макеевка Краснореченской общины, которое больше всех перечисленных, однако официально ОВА об этом еще не объявляет. Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ 9 октября, район этого населенного пункта, как и Новоегоровки, находится под российскими обстрелами.

Напомним также, что еще в сентябре украинская армия освободила поселок Белогоровка Лисичанской общины, который до этого был последним утраченным и стал первым деоккупированным населенным пунктом Луганской области.

Отметим, что еще 23 сентября президент Владимир Зеленский образовал в Луганской области военные администрации сразу в 20 общинах, в частности в Краснореченской и Коломыйчихской.

Автор:
Тимофей Беспятов