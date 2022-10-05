Пентагон посоветовал Украине направить больше сил на освобождение южных территорий до наступления зимы – Financial Times

Представители Министерства обороны США, американские официальные лица и законодатели призвали Украину применить как можно больше сил на южном направлении для освобождения своих территорий до наступления зимы, если украинское военное командование хочет лишить Россию шанса укрепить свой контроль над регионом.

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Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники в соответствующих ведомствах США.

В статье издания отмечается, что ВСУ уже отвоевали некоторые населенные пункты на юге и прорывают линию фронта вокруг Херсона.

"В Пентагоне заявили, что украинским войскам необходимо срочно отвоевать юг к зиме, поскольку почва в регионе не промерзала в течение последних трех лет, а это значит, что вскоре местность станет чрезвычайно болотистой", — пишет Financial Times.

Военные аналитики отметили, что погодные условия с конца осени до потепления весной будут благоприятны для обороняющейся армии, а не для той, что наступает, поэтому ВСУ важно взять стратегические населенные пункты к зиме.

"Им (ВСУ – Delo.ua ) нужно что-то делать с Херсоном, и как-то в ближайшее время. Это повысит моральный дух гражданских украинцев и военных, а также станет доказательством того, что как обучение, так и предоставленное оборудование используются как можно лучше", - сказал один из военных чиновников.

Военные чиновники и аналитики подсчитали, что Украина может освободить Херсон в любой момент начиная с середины ноября .

Недавно британская разведка подтверждала, что продолжаются тяжелые бои в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми. На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться в районе Бахмута, сталкиваясь с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

Кроме того, официально началась деоккупация Луганской области. Из нескольких населенных пунктов области Вооруженные силы Украины уже выгнали российских оккупантов. В целом по состоянию на начало октября ВСУ освободили от российских оккупантов уже 1534 населенных пункта.