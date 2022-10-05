Пентагон порадив Україні направити більше сил на звільнення південних територій до настання зими – Financial Times

Представники Міністерства оборони США, американські офіційні особи та законодавці закликали Україну застосувати якомога більше сил на південному напрямку для звільнення своїх територій до того, як настане зима, якщо українське військове командування хоче позбавити Росію шансу зміцнити свій контроль над регіоном.

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Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на свої джерела у відповідних відомтсвах США.

В статті видання зазначається, що ЗСУ вже відвоювали деякі населені пункти на півдні та проривають лінію фронту навколо Херсона.

"У Пентагоні заявили, що українським військам необхідно терміново відвоювати південь до зими, оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років, а це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою.", — пише Financial Times.

Військові аналітики зазначили, що погодні умови з кінця осені до потепління весною будуть сприятливими для армії, яка обороняється, а не наступає, тому ЗСУ важливо взяти стратегічні населені пункти до зими.

"Їм (ЗСУ – Delo.ua) потрібно щось робити з Херсоном, і якось найближчим часом. Це підвищить моральний дух цивільних українців та військових, а також стане доказом того, що як навчання, так і обладнання, яке було надано, використовуються якнайкраще," — сказав один із військових чиновників.

Військові чиновники та аналітики підрахували, що Україна може звільнити Херсон в будь-який момент починаючи з середини листопада.

Нещодавно британська розвідка підтверджувала, що тривають важкі бої в Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються вразливими. На Донецькому напрямку окупанти намагаються просунутися в районі Бахмута, стикаючись із серйозним тиском на своїх північних і південних флангах.

Крім того, офіційно розпочалася деокупація Луганщини. З декількох населених пунктів області Збройні сили України вже вигнали російських окупантів. Загалом станом на початок жовтня ЗСУ звільнили від російських окупантів вже 1534 населених пункти.