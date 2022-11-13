При разминировании Херсонщины уже погиб один сапер, четверо ранены – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщает, что при разминировании деоккупированной территории Херсонской области уже погиб один сапер. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Прошу, пожалуйста, не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, проводя разминирование", - отметил президент.

Глава государства также обратился ко всем херсонцам с призывом быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах.

Напомним, что Херсонская областная военная администрация призывает жителей Херсона не посещать центр города 14 ноября из-за того, что там будут работать взрывотехники.

Более того, ОВА в воскресенье призвала жителей деоккупированной правобережной части области эвакуироваться из-за высокой вероятности обстрелов со стороны оккупантов, остающихся в захваченной части региона.

Полиция, которая сейчас проводит стабилизационные мероприятия в области, пока не советует выехавшим местным жителям возвращаться. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее также отмечал, что пока военные не дадут добро, на деоккупированные территории Херсонской и Николаевской областей возвращаться не стоит.