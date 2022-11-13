Херсонцев призвали не ходить в центр города 14 ноября: будут взрывы

Херсонская областная военная администрация призывает жителей Херсона не посещать центр города 14 ноября из-за опасности взрывов. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник ОВА Ярослав Янушевич.

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"Херсон, завтра в центре города будут работать взрывотехники! Херсонцы, прошу завтра не посещать центр города! Это может быть опасно для вашей жизни и здоровья!" – подчеркнул он.

Как указал руководитель области, информация о том, что в центре будут раздавать гуманитарную помощь, является неправдивой. Он также призвал горожан распространять это обращение и сообщить своим родным.

Отметим также, что Херсонская ОВА в воскресенье призвала жителей деоккупированной правобережной части области эвакуироваться из-за высокой вероятности обстрелов со стороны оккупантов, которые остаются на захваченной части региона.

В самом областном центре сейчас проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов. К тому же с 12 ноября в городе введен комендантский час.

Полиция при этом пока не советует выехавшим местным жителям возвращаться в Херсон. Секретарь СНБО Алексей Данилов также отмечал, что пока военные не дадут добро на деоккупированные территории Херсонской и Николаевской областей возвращаться не стоит.