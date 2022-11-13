Херсонців закликали не ходити до центру міста 14 листопада: будуть вибухи

Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців Херсона не відвідувати центр міста 14 листопада через небезпеку вибухів. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник ОВА Ярослав Янушевич.

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"Херсон, завтра у центрі міста працюватимуть вибухотехніки! Херсонці, прошу завтра не відвідувати центр міста! Це може бути небезпечно для вашого життя та здоров’я!" - підкреслив він.

Як вказав керівник області, інформація про те, що в центрі роздаватимуть гуманітарну допомогу, є неправдивою. Він також закликав містян поширювати це звернення та повідомити своїх рідних.

Зазначимо також, що Херсонська ОВА у неділю закликала мешканців деокупованої правобережної частини області евакуюватися через високу ймовірність обстрілів з боку окупантів, що лишаються на захопленій частині регіону.

В самому обласному центрі наразі проводяться стабілізаційні заходи, зокрема виявлення та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. До того ж з 12 листопада у місті запровадженокомендантську годину.

Поліція при цьому поки не радить місцевим мешканцям, які виїхали, повертатися до Херсона. Секретар РНБО Олексій Данілов також зазначав, що допоки військові не дадуть добро, на деокуповані території Херсонської та Миколаївської областей повертатися не варто.