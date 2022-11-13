Армія РФ відзначилася звірствами й на Херсонщині, відомо вже про 400 воєнних злочинів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що після звільнення правобережної частини Херсонської області від російської окупаційної армії вже стало відомо про певні звірства, які чинили загарбники на цій території. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти. Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів", - підкреслив глава держави.

При цьому президент заявив, що зараз також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

"Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових", - зазначив глава держави.

Зазначимо також, що Зеленський закликав не забувайти, що ситуація в Херсонській області все ще залишається дуже небезпечною, передусім через міни. Зокрема, через це загинув вже один сапер, а ще четверо були поранені.

Нагадаємо при цьому, що 4 листопада в деокупованому ще до останнього наступу української армії селищі Високопілля на півночі Херсонської області поліцейські та прокурори виявили тіла зі слідами насильницької смерті.

7 листопада прокуратура області повідомила про виявлення ще трьох загиблих мешканців в одному з населених пунктів, а 11 листопада - ще трьох тіл у погребі домогосподарства одного з смт Бериславського району.