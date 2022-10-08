Полиция расследует очередное преступление оккупантов. В Харьковской области нашли еще 4 тела со следами насильственной смерти

В поселке Купянск-Узловой в Харьковской области работники Национальной полиции обнаружили захоронение с 4 телами со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.

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"Правоохранители обнаружили два захоронения. В одном находилось тело женщины, в другом – один мужчина и две женщины. Тела всех погибших идентифицированы. Четыре погибших, среди которых одна семья и их соседка, местные жители обнаружили в погребе частного дома в середине сентября и перезахоронили на территории собственных домовладений", - говорится в сообщении.

Согласно ему из одного захоронения было изъято тело 73-летней женщины. Во время осмотра территории другого домовладения правоохранители изъяли три тела. Погибшими оказались 71 и 49-летняя женщина, 27-летний мужчина. Все тела имеют телесные повреждения в виде огнестрельных ранений.

Полицейские собрали вещдоки и направили на экспертное исследование.

Сотрудники СБУ совместно со следователями ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры расследуют это военное преступление по ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в освобожденном Лимане были обнаружены два захоронения с гражданскими, начата эксгумация и перезахоронение погибших и умерших во время оккупации.