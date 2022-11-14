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Росія підсилить наступ на Донеччині після поразки на Херсонщині - ISW
Росія посилить наступ в Донецькій області в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці, а також сили виведені з частини Херсонської області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ISW, президент країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна і дозволив йому вийти з Херсона за умови, що він займе решту Донецької області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Проте аналітики вважають, що окупанти навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані, незважаючи на їхні зусилля, хоча з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат.
Зазначається, що Україна також, ймовірно, поверне бойову потужність із західного Херсона і передислокує її в інші райони для проведення як оборонних, так і контрнаступальних операцій. ЗСУ можуть спробувати переслідувати росіян через Дніпро в різних точках, але навряд чи зроблять це, оскільки логістика підтримки українського угруповання на східному березі є дуже складною. Тому ЗСУ, швидше за все, закріплять свій контроль над західним берегом, залишать там достатньо сил, щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку, і перерозподілять сили на інші напрямки.
Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відволікти частину сил на оборону в цій області, але ЗСУ, вірогідно, спрямують принаймні частину відновленої бойової потужності або на посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або на відкриття нового контрнаступу в іншому місці.
Нагадаємо, що зараз у звільненому від російської окупації Херсоні проводяться стабілізаційні заходи, правоохоронці встановили у місті та навколо нього блокпости, на території міста вже працює біля 200 поліцейських.