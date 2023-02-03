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Оренда квартири у Львові в середньому на 5,5 тис грн дорожча, ніж у Києві – Bird
На ринку оренди нерухомості Київ та Львів виявилися найбільш популярними містами України за кількістю запитів. Водночас в середньому в столиці країни місячна оренда квартири коштує на 5,5 тис грн дешевше, ніж у Львові.
Про це повідомили аналітики застосунку для пошуку довгострокової оренди Bird.
Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири у Київ в січні 2022 року становила 12 500 грн, у січні 2023 року– 9000 грн.
Водночас у Львові в січні 2023 року середня ціна оренди квартири виглядає таким чином:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- 1-кімнатні – 13 500 грн;
- 2-кімнатні – 16 000 грн;
- 3-кімнатні – 19 000 грн.
"Є відчуття, що Київ вирівнявся за цінами зі Львовом, і сталось це не шляхом якогось різкого зростання у Львові, а якраз внаслідок падіння цін у Києві. І це не лише оренда житла: таксі, продукти, абонемент в зал. Якщо раніше я думав так: є всі міста, є Львів/Харків/Одеса це х1.5 і є Київ, це просто х2 до всього, то зараз якось все більш-менш вийшло на один рівень" – розповів один із експертів Bird.
Нагадаємо, що загалом за 2022 рік в середньому по Україні орендна плата за однокімнатну квартиру подорожчала на 32,7% — з 4 294 до 5 699 грн.
Найбільше зростання вартості оренди 1-кімнатної квартири зафіксовано у Львівській області — у 2,1 рази, до 10 977 грн.
Водночас відомо, що за 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили у 2,7 рази менше договорів з купівлі-продажу нерухомості, порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Кількість угод знизилась з 598 тисяч до 224 тисяч.