Асоціація рієлторів розповіла, коли подешевшає житло

Реформа містобудування, яка лежить в основі законопроєкту №5655, за рахунок виведення процесу містобудування у прозору площину дозволить ліквідувати злочинні схеми та сприяти зниженню цін на житло в Україні. Про це заявила Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

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"По інформації від забудовників і девелоперів, нині на українському будівельному ринку існує багато корупційних схем, які напряму впливають на ціну квадратних метрів. Так, наприклад, одна з них - створена ще за часів Віктора Януковича під назвою “5 доларів вхід, 5 доларів вихід”. Представники будівельної галузі говорять, що частка витрат на хабарі складає від 10 до 20% кошторисної вартості проекту будівництва, а це чималі гроші. Отже ця та інші корупційні схеми змушували забудовників частково закладати в ціну житла витрати на побори", — стверджують в асоціації.

Рієлтори заявляють, що можливість отримувати необхідні документи за допомогою автоматичної системи, яка усуває людський фактор та діє лише в рамках закону, відкриває для будівельного ринку можливість не витрачати кошти на хабарі та знизити ціни на нерухомість.

"Реформа містобудування відкриє можливості для чесного ринку та створить більш сприятливі умови для покупців новобудов. Можливість працювати прозоро також сприятиме швидшій та більш якісній післявоєнній відбудові України", — резюмують фахівці.

Нагадаємо, парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення. Реформу підтримують Українська рада бізнесу, до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки країни, Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні, Торгово-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, Ліга страхових організацій України та багато інших представників бізнесу та експертних середовищ.

Джерело фото: Depositphotos