Ще одна депутатка від "Слуги народу" звинуватила в брехні авторів скандального закону 5655

"Брехня на брехні", - прокоментувала Слуга народу Ганна Бондар пояснення авторів щодо відповідності проєкту 5655 британській моделі, і щодо зняття всіх зауважень НАЗК, і щодо практики розвинутих країн передавати контроль за будівництвом приватним компаніям.

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Ганна Бондар надала відповідь на її запит Артема Ситника про те, що свої зауваження до 5655 НАЗК до голосування в ВРУ не знімало, хоча доповідачі говорили про зворотне.

Народна депутатка також стверджує, що проєкт 5655 суперечить сталій практиці США, Британії, ЄС і анонсувала публікації документів цих країн.

Нагадаємо, згідно з законопроектом № 5655, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.

Зокрема, документ запроваджує механізм проти знищення історичної спадщини. Електронна система автоматично заблокує видачу дозволів на будівництво, якщо забудовник спробує демонтувати або пошкодити пам’ятку архітектури.