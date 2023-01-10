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Еще одна депутатка от "Слуги народа" обвинила во лжи авторов скандального закона 5655

Еще одна депутатка от "Слуги народа" обвинила во лжи авторов скандального закона 5655

"Ложь на лжи", - прокомментировала Слуга народа Анна Бондарь объяснение авторов о соответствии проекта 5655 британской модели, и о снятии всех замечаний НАПК, и о практике развитых стран передавать контроль за строительством частным компаниям.

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Анна Бондарь предоставила ответ на ее запрос Артема Сытника о том, что свои замечания к 5655 НАПК к голосованию в ВРУ не снимало, хотя докладчики говорили об обратном.

Фото 2 — Еще одна депутатка от "Слуги народа" обвинила во лжи авторов скандального закона 5655

Народная депутатка также утверждает, что проект 5655 противоречит устойчивой практике США, Британии, ЕС и анонсировала публикации документов этих стран.

Фото 3 — Еще одна депутатка от "Слуги народа" обвинила во лжи авторов скандального закона 5655

Напомним, согласно законопроекту №5655, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства.

В частности, документ вводит механизм против уничтожения исторического наследия. Электронная система автоматически заблокирует выдачу разрешений на строительство, если застройщик попытается демонтировать или повредить памятник архитектуры.