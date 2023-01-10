Реформа містобудування передбачає до 5 років увʼязнення за знищення архітектурної спадщини, - Шуляк

Верховна рада готує до другого читання законопроект № 5877 про зміни до Кримінального та Адміністративного кодексів України. Зміни стосуватимуться порушень у будівельній сфері.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Це стосуватиметься болючих питань для кожного міста - незаконної забудови зелених зон, знищення пам’яток архітектури. Покарання передбачені дуже суворі: до 5 років позбавлення волі", - сказала вона.

Шуляк пояснила, що законопроект фактично є доповненням до базового документу реформи містобудування - законопроекту № 5655, прийнятого парламентом 13 грудня 2022 року.

"Ми не могли включити ці положення до самого 5655, оскільки зміни до Кримінального кодексу обов’язково мають проводитися окремими законами", - пояснила Шуляк.

Нагадаємо, згідно з законопроектом № 5655, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.

Зокрема, документ запроваджує механізм проти знищення історичної спадщини. Електронна система автоматично заблокує видачу дозволів на будівництво, якщо забудовник спробує демонтувати або пошкодити пам’ятку архітектури.