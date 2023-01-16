Ассоциация риелторов рассказала, когда подешевеет жилье

Реформа градостроительства, лежащая в основе законопроекта №5655, за счет вывода процесса градостроительства в прозрачную плоскость позволит ликвидировать преступные схемы и способствовать снижению цен на жилье в Украине. Об этом заявила Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

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"По информации от застройщиков и девелоперов, сейчас на украинском строительном рынке существует много коррупционных схем, напрямую влияющих на цену квадратных метров. Так, например, одна из них - создана еще при Викторе Януковиче под названием "5 долларов вход, 5 долларов выход". Представители строительной отрасли говорят, что доля расходов на взятки составляет от 10% до 20% сметной стоимости проекта строительства, а это немалые деньги. Следовательно, эта и другие коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на поборы", — утверждают в ассоциации.

Риелторы заявляют, что возможность получать необходимые документы с помощью автоматической системы, которая устраняет человеческий фактор и действует только в рамках закона, открывает строительному рынку возможность не тратить средства на взятки и снизить цены на недвижимость.

"Реформа градостроительства откроет возможности для честного рынка и создаст более благоприятные условия для покупателей новостроек. Возможность работать прозрачно также будет способствовать более быстрому и качественному послевоенному восстановлению Украины", — резюмируют специалисты.

Напомним, парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение. Реформу поддерживают Украинский совет бизнеса, в состав которого входит 104 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики страны, Всеукраинская ассоциация громад, насчитывающая более 800 громад по всей Украине, Торгово-промышленная палата, Всеукраинский аграрный совет, Лига страховых организаций Украины и многие другие представители бизнеса и экспертных сред.

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