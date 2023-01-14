Оренда однокімнатної квартири в Україні подорожчала на 33% за рік

За 2022 рік в середньому по Україні орендна плата за однокімнатну квартиру подорожчала на 32,7% — з 4 294 до 5 699 гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Найбільше зростання вартості оренди 1-кімнатної квартири зафіксовано у Львівській області — у 2,1 рази, до 10 977 грн.

Друге місце у рейтингу регіонів, де ціни зросли найбільше, займає Закарпатська область, де вартість оренди зросла майже вдвічі до 8 706 гривень. Загалом вартість оренди зросла у західних та деяких центральних областях України.

Водночас у Києві оренда подешевшала на 10,3% — до 7 637 грн. Крім того, вартість однокімнатної квартири за рік подешевшала в Харківській області — на 30,9% до 3 430 грн, в Одеській області — на 9,5% до 4 600 грн, Запорізькій області — на 2,2% до 2 931 грн.

Крім того, відомо, що за 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили у 2,7 рази менше договорів з купівлі-продажу нерухомості, порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Кількість угод знизилась з 598 тисяч до 224 тисяч.

Нагадаємо, за період з 24 лютого до 12 грудня фізичні особи в Україні продали 52 тисячі 605 різноманітних об'єктів нерухомості, що у в 4,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли їх було продано 242 тисячі 893.

Джерело фото: ua.depositphotos.com