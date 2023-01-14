Аренда однокомнатной квартиры в Украине подорожала на 33% за год

За 2022 год в среднем по Украине арендная плата за однокомнатную квартиру подорожала на 32,7% - с 4 294 до 5 699 гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Наибольший рост стоимости аренды 1-комнатной квартиры зафиксирован во Львовской области - в 2,1 раза, до 10 977 грн.

Второе место в рейтинге регионов, где цены выросли больше, занимает Закарпатская область, где стоимость аренды выросла почти вдвое — до 8 706 грн. Стоимость аренды выросла в западных и некоторых центральных областях Украины.

В то же время в Киеве аренда подешевела на 10,3% — до 7 637 грн. Кроме того, стоимость однокомнатной квартиры за год подешевела в Харьковской области - на 30,9%, до 3430 грн, в Одесской области - на 9,5%, до 4600 грн, Запорожской области - на 2,2%, до 2931 грн.

Кроме того, известно, что за 9 месяцев 2022 нотариусы заверили в 2,7 раза меньше договоров по купле-продаже недвижимости, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество сделок снизилось с 598 тысяч до 224 тысяч.

Напомним, за период с 24 февраля по 12 декабря физические лица в Украине продали 52 тысячи 605 разнообразных объектов недвижимости, что в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их было продано 242 тысячи 893.

Источник фото: ua.depositphotos.com