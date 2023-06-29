"Укрпочта" меняет графики работы отделений по всей стране

С 1 июля национальный почтовый оператор “Укрпочта” стандартизирует режимы работы своих отделений. Компания обещает, что теперь они будут работать "максимально возможное время" и в выходные дни.

Об этом 29 июня сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Отделения, расположенные в ТЦ и на территории рынков, будут работать согласно графику работы конкретного торгового центра или рынка.

График работы сельских отделений "Укрпочты" пересмотрят

В селах стационарные отделения также будут работать по стандартизированным графикам. Это означает, что если раньше они работали 2-3 дня в неделю, теперь будут открыты для клиентов в течение 5 дней.

В компании рекомендуют клиентам перед посещением почтового отделения проверить обновленный график работы отделений на сайте, в приложении "Укрпочты", в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0800300545.

"Следует отметить, что это не последнее обновление графиков работы отделений, поскольку цель компании – максимально стандартизировать их, чтобы быть простыми, понятными и предсказуемыми для клиентов", - добавили в "Укрпочте".

В компании отмечают, что внедренные изменения являются частью "стратегического плана развития "Укрпочты" и улучшения процессов". Ранее "Укрпочта" уже сообщала о внедрении современных автоматизированных сортировочных линий.