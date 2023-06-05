В "Укрпошті" повідомили про шахраїв, що надсилають повідомлення про помилкові посилки

В "Укрпошті" попереджають про діяльність шахраїв, які від її імені розсилають повідомлення про посилки, які нібито помилково прямують за адресою отримувачів таких повідомлень. Про це написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор держкомпанії Ігор Смілянський.

"Серед десятки світових брендів, які зловмисники використовують, щоб отримати номер вашого рахунку чи картки у 2023 році, такі відомі компанії, як DHL та FedEx. Тепер в цей список потрапила й "Укрпошта". Хоч це і визнання, але мусимо разом їх зупинити, бо збирають вони точно не на дрони. І взагалі, скоріш за все, знаходяться в тій країні, яка ці дрони нам ночами й висилає", - зазначив він.

За словами Смілянського, в останні тижні багато людей отримали повідомлення, що до них прямує посилка, але вона йде не на ту адресу, тому потрібна переадресація. Після того, як людина переходить за посиланням, з неї вимагають 18 гривень за цю послугу і крадуть номер картки.

Голова компанії зазначив, що "Укрпошта" дійсно має послугу переадресації, але вона завжди ініціюється або одержувачем, або відправником і ніколи - самою "Укрпоштою", тому надсилання нею таких повідомлень виключене.

"По друге: в наших посиланнях ніколи немає таких незрозумілих літер, накшталт ukrposhta.zsjfrz.com (це один із заблокованих шахрайських сайтів) і ми завжди ukrposhta.ua, а не ukrposhta.com", - додав Смілянський.

Він порадив громадянам просто ігнорувати такі повідомлення або, якщо є сумніви, звертатись до кол-центру "Укрпошти". За словами керівника держкомпанії, за останні декілька днів було заблоковано до 10 таких шахрайських сайтів, "які, звісно, продовжують генеруватись".

Нагадаємо також, що днями поліція піймала пару телефонних шахраїв, що "витягували" з українців дані банківських карток. Раніше в травні піймали 20-річного шахрая-рецедивіста, який займався фейковими продажами техніки на OLX.