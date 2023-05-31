Поліція піймала пару телефонних шахраїв, що "витягували" з українців дані банківських карток: на чому попалися

Дарницьке управління поліції Києва при оперативному супроводженні Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області повідомило про підозру двом спільникам, що ошукували громадян, отримуючи данні їхніх банківських карток.

Як повідомляють в столичній поліції, підозрюваними є 26-річний чоловік та 27-річна жінка. Їм інкримінують частину 3 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначається, що вони телефонували потенційним потерпілим, представлялися працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримували повні відомості банківських реквізитів.

За допомогою отриманих даних зловмисники перераховували кошти з банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснювали від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах. Придбані товари шахраї продавали на торгівельних майданчиках, а гроші розподіляли між собою.

Встановлено, що від дій фігурантів постраждала мешканка Києва, яка повідомила їм данні своєї кредитної картки. Зловмисники зробили електронну картку-клон, яка була використана при покупці товарів в одному з ТРЦ в Дарницькому районі столиці.

Зловмисники придбали ювелірні вироби та годинник на загальну суму майже 100 тисяч гривень. Однак, як зазначено в повідомленні, затримали їх вже у Харкові.

Наразі слідчі підготували клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних правопорушень. Слідство триває.