В Раді розслідуватимуть діяльність шахрайських кол-центрів та фінпірамід: проти - лише партія Порошенка

Верховна Рада вирішила утворити тимчасову слідчу комісію з розслідування можливого шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг, що здійснюється з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж.

За відповідний проект постанови №9264 на засіданні парламенту 30 травня проголосувало 276 депутатів. При цьому 12 нардепів проголосувати проти створення такої ТСК, і всі вони - з фракції "Європейська солідарність". Загалом вона не дала жодного голосу "за", на відміну від інших фракцій та груп. Дев'ять її членів, а також позафракційні Вікторія Гриб та Муса Магомедов (обиралися від нині забороненого "Опозиційного блоку") вирішили утриматися.

Комісія буде впродовж року займатися розслідуванням імовірної неправомірної діяльності, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями та шахрайством "кол-центрів", "фінансових пірамід", а також фінансово-освітніх організацій, які здійснюють свою діяльність без відповідних дозвільних документів.

Головою ТСК визначено Олександра Куницького ("Слуга народу"), його заступником - Миколу Скорика (група "Платформа за життя та мир"). До складу комісії увійшли Максим Бужанський, Олександр Дануца, Володимир Захарченко, Костянтин Касай, Максим Павлюк та Олексій Устенко (СН), а також Артем Дмитрук (екс-СН, нині у групі "Відновлення України").

Як зазначає Куницький, що ініціював створення ТСК, в пояснювальній записці до проекту постанови, на території України вже не перший рік здійснюються неправомірні дії стосовно фінансових операцій, пов’язаних з шахрайством у вказаних формах.

"На жаль, існує велика кількість "офісів", які спеціалізуються на обмані та зловживанні довірою населення в Україні та по всьому світу загалом. Жертвами фінансових аферистів стають люди з усіх куточків України, які безжально ошукані та ніколи не зможуть повернути свої гроші", - нарікає він.

За словами нардепа, оскільки таких випадків зафіксовано величезну кількість, існує необхідність у здійсненні парламентського контролю та розслідуванні зазначеної діяльності. Він додає, що чим частіше шахраї безкарно здійснюють неправомірні дії, тим більш витонченими та жорстокими стають їхні методи.

Зазначимо при цьому, що одним з видів телефонного фінансового шахрайства в Україні є функціонування "кол-центрів" серед ув'язнених осіб у місцях позбавлення волі. Нагадаємо, зокрема, що минулого місяця Державне бюро розслідувань скерувало до суду справу проти одного з інспекторів Чернігівського СІЗО, який за гроші допомагав ув’язненим в організації видурювання таким чином у довірливих громадян даних їх банківських карток.