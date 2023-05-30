В Раде будут расследовать деятельность мошеннических колл-центров и финпирамид: против - лишь партия Порошенко

Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию по расследованию возможного мошенничества и другой незаконной деятельности в сфере финансовых услуг, осуществляемой с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей.

За соответствующий проект постановления №9264 на заседании парламента 30 мая проголосовали 276 депутатов. При этом 12 нардепов проголосовали против создания такой ВСК, и все они – из фракции "Европейская солидарность". В целом же она не дала ни одного голоса "за", в отличие от других фракций и групп. Девять ее членов, а также внефракционные Виктория Гриб и Муса Магомедов (избирались от ныне запрещенного "Оппозиционного блока") решили воздержаться.

Комиссия будет в течение года заниматься расследованием вероятной неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров", "финансовых пирамид", а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов.

Председателем ВСК определен Александр Куницкий ("Слуга народа"), его заместителем - Николай Скорик (группа "Платформа за жизнь и мир"). В состав комиссии вошли Максим Бужанский, Александр Дануца, Владимир Захарченко, Константин Касай, Максим Павлюк и Алексей Устенко (СН), а также Артем Дмитрук (экс-СН, ныне в группе "Восстановление Украины").

Как отмечает Куницкий, инициировавший создание ВСК, в пояснительной записке к проекту постановления, на территории Украины уже не первый год совершаются неправомерные действия по части финансовых операций, связанных с мошенничеством в указанных формах.

"К сожалению, существует большое количество "офисов", специализирующихся на обмане и злоупотреблении доверием населения в Украине и по всему миру в целом. Жертвами финансовых аферистов становятся люди из всех уголков Украины, которые безжалостно обмануты и никогда не смогут вернуть свои деньги", - сетует он.

По словам нардепа, поскольку в таких случаях зафиксировано огромное количество, существует необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании указанной деятельности. Он также добавляет, что чем чаще мошенники безнаказанно совершают неправомерные действия, тем более изощренными и жестокими становятся их методы.

Отметим также, что одним из видов телефонного финансового мошенничества в Украине является функционирование "колл-центров" среди заключенных в местах лишения свободы. Напомним, в частности, что в прошлом месяце Государственное бюро расследований направило в суд дело против одного из инспекторов Черниговского СИЗО, который за деньги помогал заключенным в организации выманивания таким образом у доверчивых граждан данных их банковских карт.