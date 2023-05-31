Полиция поймала пару телефонных мошенников, "вытягивавших" из украинцев данные банковских карт: на чем попались

Дарницкое управление полиции Киева при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области сообщило о подозрении двум сообщникам, обманывавшим граждан, получая данные их банковских карт.

Как сообщают в столичной полиции, подозреваемыми являются 26-летний мужчина и 27-летняя женщина. Им инкриминируют часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Отмечается, что они звонили по телефону потенциальным потерпевшим, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и путем обмана получали полные данные о банковских реквизитах.

Посредством полученных данных злоумышленники перечисляли средства с банковских счетов на собственные подконтрольные счета или совершали от имени банковского счета потерпевших покупку ценных товаров в торговых центрах. Купленные товары мошенники продавали на торговых площадках, а деньги распределяли между собой.

Установлено, что от действий фигурантов пострадала жительница Киева, сообщившая им данные своей кредитной карты. Злоумышленники сделали электронную карточку-клон, которая была использована при покупке товаров в одном из ТРЦ в Дарницком районе столицы.

Злоумышленники приобрели ювелирные изделия и часы на общую сумму около 100 тысяч гривен. Однако, как указано в сообщении, задержали их уже в Харькове.

На данный момент следователи подготовили ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным правонарушениям. Следствие продолжается.