Газ в Украине уже торгуется дороже, чем в Европе: в чем причина

29 апреля цены на природный газ в Украине впервые почти за год превысили спотовые цены на природный газ в Европе.

Об этом сообщает ExPro.

Так, согласно котировкам цены на голубое топливо в апреле (UA-VTP-CM) в Украине во вторник, 29 апреля, составляли около 19 150 грн/тыс. куб м (с НДС) или €31,8/MWh, в то время как спотовые цены Day Ahead на нидерландском TTF составляли €31,5/MWh.

По данным аналитиков, впервые за 1 мая 2024 года цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских цен на газ, а спред между ценами достиг €0,3/MWh в пользу украинских цен. Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину.

В чем причина

Цены на природный газ в Европе на последней неделе снижались на фоне теплой погоды и стабильных поставок газа. В то же время, газ в Украине дорожал под влиянием стабильного спроса, в том числе от государственных компаний, как "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины".

Также объемы предложения на рынке сократились, поскольку "Укрнафта" прекратила продажу газа на рынке после того, как Кабмин обязал ее продавать газ для "Нефтегаза" в рамках ПСО.

Импорт газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценкам "Нефтегаза", к началу отопительного сезона Украина должна импортировать 4-4,5 млрд куб м природного газа.

В феврале 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.