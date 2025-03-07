Кабмин планирует обязать "Укрнафту" продавать газ по ПСО: что изменится для производителей электроэнергии

Кабинет Министров Украины намерен обязать ПАО " Укрнафта " продавать природный газ собственной добычи для реализации потребителям, подпадающим под действие ПСО (Public Service Obligation, ПСО — возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии). Планируется поднять цены между компанией и производителями электроэнергии.

Об этом сообщает ExPro, ссылаясь на изменения в Постановление Кабинета министров Украины №222 от 6 марта 2022 года, которые планируется принять в ближайшее время.

Источники издания подтвердили, что ведется работа по возложению специальных обязанностей на "Укрнафту".

Какие изменения в ПСО по газу предусмотрены?

Как отмечается в публикации, планируется продлить срок действия ПСО для снабжения природным газом бытовым потребителям, операторам газораспределительных систем, поставщику "последней надежды" ГК "Нефтогаз Украины" и производителям электроэнергии из природного газа еще на год, то есть до 30 апреля 2026 года включительно.

Для формирования ресурса для потребителей в рамках ПСО ранее природный газ для НАК "Нефтогаз Украины" поставляло АО "Укргаздобыча". Такие же обязанности по продаже природного газа до конца апреля следующего года будут возложены и на "Укрнафту", которая будет обязана продавать природный газ собственной добычи по цене 7420 грн/тыс. куб м (с НДС). Компания должна продавать весь природный газ собственной добычи, кроме объемов производственно-технологических затрат.

Что изменится для производителей электроэнергии?

Кабмин намерен повысить цены на поставляемый ООО ГП "Нефтегаз Трейдинг" в рамках ПСО природный газ для производителей электроэнергии из природного газа.

Кроме того, планируется повысить цены между компанией и производителями электроэнергии, в частности:

для ТЭЦ, производящих электрическую энергию в теплофикационном цикле – с 16 500 до 18 000 грн/тыс. куб м (с НДС);

для ТЭС и ТЭЦ, производящих электрическую энергию в конденсационном цикле – с 10 950 до 16 000 грн/тыс. куб м (с НДС);

для газотурбинных и газопоршневых установок – с 16500 до 18000 грн/тыс. куб м (с НДС).

Повышение цен для производителей электроэнергии, получающих газ на условиях ПСО, вероятно связано с ростом цен на внутреннем рынке природного газа.

Напомним, "Укрнафта" продолжает переход на современное оборудование от мировых лидеров и приступила к внедрению новых систем дозировки жидких реагентов на нефтяных и газовых скважинах.