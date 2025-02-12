"Укрнафта" исследовала 600 квадратных километров с помощью 3D сейсмических технологий

За 2024 год " Укрнафта " изучила 600 квадратных километров технологической площади с помощью 3D сейсмических технологий на восьми месторождениях компании.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что в последний раз подобные операции предприятие осуществляло более десяти лет назад.

Как рассказали в компании, полевые фазы 3D исследований проводились в сложных условиях: работали все сезоны, на возвышенностях и в низовьях рек и заболоченной местности.

В частности, реализован проект в сложных горных условиях: впервые в Украине с помощью беспроводной системы регистрации данных.

"Вся полученная информация ляжет в основу построения цифровых геологических моделей месторождений, а также станет базой для формирования решений на основе искусственного интеллекта. Построенные цифровые модели месторождений позволят четко понимать, где находится ресурс и более точно планировать новое поисково-разведочное бурение", — подчеркнул директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Он добавил, что в 2025 году команда "Укрнафты" планирует изучить не менее 800 квадратных километров площадей.

Напомним, "Укрнафта" второй год подряд увеличивает добычу газа и нефти, в том числе на 6,5% для газа и на 0,6% для нефти.

Про "Укрнафту"

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: — разведка, добыча и реализация нефти и газа — подготовка нефти и газа — предоставление нефтепромышленных сервисных услуг — управление сетью АЗК. Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

В ноябре 2024 года "Укрнафта" начала строить новую скважину на Западе Украины. Специалисты уже пробурили около 300 метров. Скважина запланирована как разведывательная, а ее общая глубина составит 1534 метра.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.