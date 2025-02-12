"Укрнафта" дослідила 600 квадратних кілометрів за допомогою 3D сейсмічних технологій

За 2024 рік "Укрнафта" вивчила 600 квадратних кілометрів технологічної площі за допомогою 3D сейсмічних технологій на восьми родовищах компанії.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що востаннє подібні операції підприємство здійснювало більш ніж десять років тому.

Як розповіли в компанії, польові фази 3D досліджень проводилися в складних умовах: працювали всі сезони, на височинах і в низинах річок та заболоченій місцевості.

Зокрема, було реалізовано проєкт в складних гірських умовах: вперше в Україні за допомогою бездротової системи реєстрації даних.

"Уся отримана інформація ляже в основу побудови цифрових геологічних моделей родовищ, а також стане базою для формування рішень на основі штучного інтелекту. Побудовані цифрові моделі родовищ дозволять чітко розуміти, де знаходиться ресурс та більш точно планувати нове пошуково-розвідувальне буріння", - підкреслив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Він додав, що у 2025 році команда "Укрнафти" планує дослідити не менше 800 квадратних кілометрів площ.

Нагадаємо, “Укрнафта” другий рік поспіль збільшує видобуток газу та нафти, зокрема на 6,5% для газу та на 0,6% для нафти.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року"Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

У листопаді 2024 року "Укрнафта" почала зводити нову свердловину на Заході України. Фахівці вже пробурили майже 300 метрів. Свердловина запланована як розвідувальна, а її загальна глибина становитиме 1534 метри.

А у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.