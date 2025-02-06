"Укрнафта" планує будівництво найсучаснішої парогазової ТЕЦ: хто профінансує

Європейський банк реконструкції та розвитку і "Укрнафта" обговорили проєкт будівництва найсучаснішої парогазової ТЕЦ, що буде здатна виробляти електроенергією та тепло для населення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький та команда підприємства провели робочу зустріч з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та представниками банку.

"Детально обговорили статус проєктів, над якими вже працює компанія та намітили чіткі кроки щодо планування додаткового фінансування для будівництва нової сучасної генерації", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

За його словами, йдеться про будівництво найсучаснішої парогазової ТЕЦ, що буде здатна забезпечити електроенергією та теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.

Гроші "Укрнафті" на розподілену генерацію

Нагадаємо, наприкінці 2024 року "Укрнафта" отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку 80 млн євро на будівництво сучасної розподіленої газової генерації. Вона стала першою в межах великого інвестиційного пакета для українських державних та приватних компаній на суму понад 1,3 мільярда євро, схваленого радою директорів ЄБРР 4 грудня.

Наразі банк розпочав процедури закупівель газових електростанцій на власній електронній платформі.

Фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом "орієнтовно 100 МВт".