"Укрнафта" установила новые автоматические установки на скважинах

"Укрнафта" продолжает переход на современное оборудование от мировых лидеров и приступила к внедрению новых систем дозировки жидких реагентов на нефтяных и газовых скважинах.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что уже смонтировано 30 автоматических дозировочных установок на скважинах компании восточного и западного региона.

Защита оборудования

Как объясняют в "Укрнафте", закачка реагентов в скважины обеспечивает защиту подземного оборудования от коррозии, образование минерализованных и парафиновых отложений, осушение скважины и других осложнений.

"Старый метод предполагал, что нефтяникам нужно периодически использовать для подачи реагентов автомобильную спецтехнику, морально устаревшее насосное оборудование, что малоэффективно и экономически невыгодно по сравнению с новой технологией", — отмечают в компании.

Там добавляют, что современные системы позволяют использовать больший спектр реагентов более высокого качества и меньшее количество. Они оснащены дистанционным управлением и мониторингом работы насосного оборудования, а также дистанционным контролем давления на скважине. Кроме того, насосное оборудование имеет низкое энергопотребление, что особенно актуально в текущих условиях.

Сообщается, что в 2025 году "Укрнафта" планирует установить 60 новых систем в комплекте с капиллярной трубкой для нагнетания химических реагентов непосредственно на забой скважин, также планируется закупка более 50 аналогичных систем.

В "Укрнафте" ставят целью эксплуатировать высококачественное скважинное оборудование с увеличенным межремонтным периодом работы скважин, что уменьшит потери углеводородов за счет простоев скважин и экономии средств от уменьшения количества привлечения бригад подземного ремонта скважин.

Про "Укрнафту"

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: — разведка, добыча и реализация нефти и газа — подготовка нефти и газа — предоставление нефтепромышленных сервисных услуг — управление сетью АЗК. Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

"Укрнафта" на протяжении 2024 года существенно нарастила объемы бурения новых скважин, пробурив 32 тыс. м, что на 280% больше чем в 2023 году.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.