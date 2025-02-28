"Укрнафта" встановила нові автоматичні установки на свердловинах

"Укрнафта" продовжує перехід на сучасне обладнання від світових лідерів та розпочала впровадження нових систем дозування рідких реагентів на нафтових та газових свердловинах.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що вже змонтовано 30 автоматичних дозувальних установок на свердловинах компанії східного та західного регіону.

Захист обладнання

Як пояснюють в "Укрнафті", закачування реагентів у свердловини забезпечує захист підземного обладнання від корозії, утворення мінералізованих та парафінових відкладів, осушення свердловини та інших ускладнень.

"Старий метод передбачав, що нафтовикам потрібно періодично використовувати для подачі реагентів автомобільну спецтехніку, морально застаріле насосне обладнання, що малоефективно та економічно невигідно порівняно з новою технологією", - наголошують в компанії.

Там додають, що сучасні системи дозволяють використовувати більший спектр реагентів вищої якості та меншу їх кількість. Вони облаштовані дистанційним керуванням та моніторингом роботи насосного обладнання, а також дистанційним контролем тиску на свердловині. Крім того, насосне обладнання має низьке енергоспоживання, що особливо актуально в поточних умовах.

Повідомляється, що в 2025 році "Укрнафта" планує встановити 60 нових систем в комплекті з капілярною трубкою для нагнітання хімічних реагентів безпосередньо на вибій свердловин, також планується закупівля більше 50-ти аналогічних систем.

В "Укрнафті" ставлять за мету експлуатувати високоякісне свердловинне обладнання зі збільшеним міжремонтним періодом роботи свердловин, що зменшить втрати вуглеводнів за рахунок простоїв свердловин та економії коштів від зменшення кількості залучення бригад підземного ремонту свердловин.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року"Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

"Укрнафта" впродовж 2024 року року суттєво наростила обсяги буріння нових свердловин, пробуривши 32 тис. м, що на 280% більше, ніж у 2023 році.

А у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.