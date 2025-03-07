Кабмін планує зобов’язати "Укрнафту" продавати газ по ПСО: що зміниться для виробників електроенергії

Кабінет міністрів України має намір зобов’язати ПАТ "Укрнафта" продавати природний газ власного видобутку для реалізації споживачам, що підпадають під дію ПСО (Public Service Obligation, ПСО — покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії). Планується підвищити ціни між компанією та виробниками електроенергії.

Про це повідомляє ExPro, посилаючись на зміни до Постанови Кабінету міністрів України №222 від 6 березня 2022 року, які планується прийняти найближчим часом.

Джерела видання підтвердили, що ведеться робота щодо покладення спеціальних обов’язків на "Укрнафту".

Які зміни до ПСО по газу передбачені?

Як зазначається в публікації, планується продовжити термін дії ПСО для постачання природного газу побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем, постачальнику "останньої надії" ГК "Нафтогаз України" та виробникам електроенергії з природного газу ще на рік, тобто до 30 квітня 2026 року включно.

Для формування ресурсу для споживачів в рамках ПСО раніше природний газ для НАК "Нафтогаз України" постачало АТ "Укргазвидобування". Такі ж обов’язки з продажу природного газу до кінця квітня наступного року буде покладено і на "Укрнафту", яка

буде зобов’язана продавати природний газ власного видобутку за ціною 7 420 грн/тис. куб м (з ПДВ). Компанія має продавати весь природний газ власного видобутку, окрім обсягів виробничо-технологічних витрат.

Що змінеться для виробників електроенергії?

Кабмін має намір підвищити ціни на природний газ, що постачається ТОВ ГП "Нафтогаз Трейдинг" в рамках ПСО, для виробників електроенергії з природного газу.

Крім того, планується підвищити ціни між компанією та виробниками електроенергії, зокрема:

для ТЕЦ, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі – з 16 500 до 18 000 грн/тис. куб м (з ПДВ);

для ТЕС та ТЕЦ, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі – з 10 950 до 16 000 грн/тис. куб м (з ПДВ);

для газотурбінних та газопоршневих установок – з 16 500 до 18 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Підвищення цін для виробників електроенергії, що отримують газ на умовах ПСО, ймовірнопов’язано зі зростанням цін на внутрішньому ринку природного газу.

Нагадаємо, "Укрнафта" продовжує перехід на сучасне обладнання від світових лідерів та розпочала впровадження нових систем дозування рідких реагентів на нафтових та газових свердловинах.