Азербайджан почав постачання газу до Словаччини

З 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR) почала постачати газ словацькій компанії SPP - найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це йдеться на сайті компанії.

Постачання газу здійснюється в рамках співпраці між SOCAR і SPP на основі короткострокового пілотного контракту. Компанії прагнуть розвивати довгострокове енергетичне партнерство.

Завдяки цим поставкам газу SOCAR продовжує диверсифікувати напрямки експорту.

Таким чином, разом із Туреччиною, Грузією, Італією, Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Сербією, Словенією, Хорватією та Північною Македонією Словаччина стала дванадцятою країною, яка отримала азербайджанський газ.

Нагадаємо, 13 листопада словацька компанія SPP підписала короткострокову пілотну угоду на закупівлю природного газу з Азербайджану та розгляне можливість укладання більш довгострокового контракту у зв'язку з можливим призупиненням постачань російського газу через Україну.

Транзит російського газу через Україну припиниться

"Газпром" також готується повністю припинити транзит газу через Україну після 31 грудня 2024 року.

Причиною стало те, що угода між Москвою та Києвом про транзит російського газу через Україну до Європи завершується наприкінці 2024 року. Через це SPP та інші компанії з країн Євросоюзу змушені шукати альтернативні джерела, як-от Азербайджан.

SPP повідомила, що Словаччина також диверсифікувала маршрути транзиту газу на випадок зупинки постачання через український трубопровід. Серед альтернативних шляхів — газопровід із Німеччини, що проходить через Чехію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергетичні компанії з Угорщини та Словаччини планують укласти угоду на поставку 12-14 млрд куб. м газу на рік із Азербайджану, щоб зберегти транзит блакитного палива територією України після 2024 року, коли закінчиться контракт з РФ.

Наразі Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.