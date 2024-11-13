Словацька компанія SPP підписала пілотний договір на імпорт газу з Азербайджану

Словацька компанія SPP підписала короткострокову пілотну угоду на закупівлю природного газу з Азербайджану та розгляне можливість укладання більш довгострокового контракту у зв'язку з можливим призупиненням постачань російського газу через Україну.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву компанії.

Агентство нагадує, що угода між Москвою та Києвом про транзит російського газу через Україну до Європи завершується наприкінці року. Це змушує компанії, зокрема SPP, та інші країни Євросоюзу шукати альтернативні джерела, як-от Азербайджан.

"Росія заявила, що готова продовжувати постачати газ через Україну, незважаючи на війну. Водночас Київ відмовився вести переговори з Москвою щодо експорту газу", - пише агентство.

Компанія SPP зазначила, що уклала контракти на закупівлю природного газу з такими компаніями як BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE, і має в запасі до 150% обсягів споживання своїх клієнтів. У компанії також зазначили, що цей запас може зрости.

"У зв'язку з високим ризиком припинення постачання газу через східний трубопровід ми вживаємо заходів, щоб гарантувати надійні постачання газу нашим клієнтам — від великих промислових споживачів до домогосподарств — у будь-якій ситуації", — заявив генеральний директор SPP Войтех Ференц.

Маршрути постачань

SPP повідомила, що Словаччина також диверсифікувала маршрути транзиту газу на випадок зупинки постачання через український трубопровід. Серед альтернативних шляхів — газопровід із Німеччини, що проходить через Чехію.

В свою чергу південний транзитний маршрут через трубопровід "Турецький потік" через Чорне море стане важливим у разі припинення транзиту через Україну. Частина російського або азербайджанського газу могла б постачатися саме цим маршрутом.

Згідно із заявою компанії, у разі припинення поставок через Україну буде вжито додаткових заходів щодо забезпечення безпеки поставок, проте вони обійдуться дорожче.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергетичні компанії з Угорщини та Словаччини планують укласти угоду на поставку 12-14 млрд куб. м газу на рік із Азербайджану, щоб зберегти транзит блакитного палива територією України після 2024 року, коли закінчиться контракт з РФ.

Додамо, Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.

Наразі Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.