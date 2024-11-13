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Словацкая компания SPP подписала пилотный договор на импорт газа из Азербайджана

транзит газа, газопровод, трубопровод
Словацкая компания SPP подписала пилотный договор на импорт газа из Азербайджана

Словацкая компания SPP подписала краткосрочное пилотное соглашение на закупку природного газа из Азербайджана и рассмотрит возможность заключения более долгосрочного контракта в связи с возможной приостановкой поставок российского газа через Украину.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Агентство напоминает, что соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа через Украину в Европу завершается в конце года. Это заставляет компании, в частности SPP, и другие страны Евросоюза искать альтернативные источники, например Азербайджан.

"Россия заявила, что готова продолжать поставлять газ через Украину, несмотря на войну. В то же время Киев отказался вести переговоры с Москвой по экспорту газа", — пишет агентство.

Компания SPP отметила, что заключила контракты на закупку природного газа с такими компаниями как BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE и имеет в запасе до 150% объемов потребления своих клиентов. В компании также отметили, что этот запас может возрасти.

"В связи с высоким риском прекращения поставок газа через восточный трубопровод мы принимаем меры, чтобы гарантировать надежные поставки газа нашим клиентам — от крупных промышленных потребителей до домохозяйств — в любой ситуации", — заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

Маршруты поставок

SPP сообщила, что Словакия также диверсифицировала маршруты транзита газа на случай остановки поставок через украинский трубопровод. Среди альтернативных путей – газопровод из Германии, проходящий через Чехию.

В свою очередь, южный транзитный маршрут через трубопровод "Турецкий поток" через Черное море станет важным в случае прекращения транзита через Украину. Часть российского или азербайджанского газа могла бы поставляться именно по этому маршруту.

Согласно заявлению компании, в случае прекращения поставок через Украину будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности поставок, однако они обойдутся дороже.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетические компании Венгрии и Словакии планируют заключить соглашение на поставку 12-14 млрд куб. м газа в год из Азербайджана, чтобы сохранить транзит голубого топлива по территории Украины после 2024 года, когда истечет контракт с РФ.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продолжать.

Сейчас Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ.

Автор:
Ольга Колесниченко