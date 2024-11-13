Словацкая компания SPP подписала пилотный договор на импорт газа из Азербайджана

Словацкая компания SPP подписала краткосрочное пилотное соглашение на закупку природного газа из Азербайджана и рассмотрит возможность заключения более долгосрочного контракта в связи с возможной приостановкой поставок российского газа через Украину.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Агентство напоминает, что соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа через Украину в Европу завершается в конце года. Это заставляет компании, в частности SPP, и другие страны Евросоюза искать альтернативные источники, например Азербайджан.

"Россия заявила, что готова продолжать поставлять газ через Украину, несмотря на войну. В то же время Киев отказался вести переговоры с Москвой по экспорту газа", — пишет агентство.

Компания SPP отметила, что заключила контракты на закупку природного газа с такими компаниями как BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE и имеет в запасе до 150% объемов потребления своих клиентов. В компании также отметили, что этот запас может возрасти.

"В связи с высоким риском прекращения поставок газа через восточный трубопровод мы принимаем меры, чтобы гарантировать надежные поставки газа нашим клиентам — от крупных промышленных потребителей до домохозяйств — в любой ситуации", — заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

Маршруты поставок

SPP сообщила, что Словакия также диверсифицировала маршруты транзита газа на случай остановки поставок через украинский трубопровод. Среди альтернативных путей – газопровод из Германии, проходящий через Чехию.

В свою очередь, южный транзитный маршрут через трубопровод "Турецкий поток" через Черное море станет важным в случае прекращения транзита через Украину. Часть российского или азербайджанского газа могла бы поставляться именно по этому маршруту.

Согласно заявлению компании, в случае прекращения поставок через Украину будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности поставок, однако они обойдутся дороже.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетические компании Венгрии и Словакии планируют заключить соглашение на поставку 12-14 млрд куб. м газа в год из Азербайджана, чтобы сохранить транзит голубого топлива по территории Украины после 2024 года, когда истечет контракт с РФ.

Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продолжать.

Сейчас Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ.