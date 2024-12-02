Азербайджан начал поставки газа в Словакию

С 1 декабря 2024 года государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставлять газ словацкой компании SPP – крупнейшему государственному энергопоставщику Словакии.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом говорится на сайте компании.

Поставки газа осуществляются в рамках сотрудничества между SOCAR и SPP на основе краткосрочного пилотного контракта. Компании стремятся развивать долгосрочное энергетическое партнерство.

Благодаря этим поставкам газа, SOCAR продолжает диверсифицировать направления экспорта.

Таким образом, вместе с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией Словакия стала двенадцатой страной, получившей азербайджанский газ.

Напомним, 13 ноября словацкая компания SPP подписала краткосрочное пилотное соглашение на закупку природного газа из Азербайджана и рассмотрит возможность заключения более долгосрочного контракта в связи с возможной приостановкой поставок российского газа через Украину.

Транзит российского газа через Украину прекратится

"Газпром" готовится полностью прекратить транзит газа через Украину после 31 декабря 2024 года.

Причиной стало то, что соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа через Украину в Европу завершается в конце 2024 года. Поэтому SPP и другие компании из стран Евросоюза вынуждены искать альтернативные источники, например Азербайджан.

SPP сообщила, что Словакия также диверсифицировала маршруты транзита газа на случай остановки поставок через украинский трубопровод. Среди альтернативных путей – газопровод из Германии, проходящий через Чехию.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетические компании из Венгрии и Словакии планируют заключить соглашение на поставку 12–14 млрд куб. м газа в год из Азербайджана, чтобы сохранить транзит голубого топлива по территории Украины после 2024 года, когда истечет контракт с РФ.

Сейчас Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ.