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Транзит российского газа через Украину в Европу не уменьшился, несмотря на прекращение поставок в Австрию
Экспорт российского газа через территорию Украины в Европу — основной транзитный маршрут для газа в ЕС — в понедельник, 18 ноября, был стабильным, несмотря на то, что РФ прекратила поставки газа в Австрию.
Об этом пишет Reuters.
Согласно данным подконтрольной Кремлю энергетической российской компании "Газпром", в понедельник в Европу через Украину будет отправлено 42,4 миллиона кубометров российского газа, столько же, сколько 17 ноября.
"Австрия получала около 17 млн кубометров в день от "Газпрома" до прекращения поставок, и сейчас эти объемы находят новых вмешавшихся покупателей или посредников в Европе, чтобы раскупить непроданный газ", — отмечают собеседники издания на газовом рынке.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Россия, которая была до войны в Украине крупнейшим поставщиком газа в Европу, потеряла большинство своих покупателей на континенте, поскольку Европейский Союз пытается сократить свою зависимость от российских энергоресурсов.
Российский газ до сих пор продается в больших объемах в Словакию и Венгрию, а также в Чехию. Меньшие объемы идут в Италию и Сербию.
Заявки или запросы на поставки газа из Украины в Словакию незначительно изменились по сравнению с предыдущими днями в понедельник, тогда как заявки на поставки из Словакии также были стабильными, свидетельствуют данные оператора транспортной системы Eustream.
Поставки газа в Чехию от Словакии также примерно соответствовали уровням предыдущих дней.
Напомним, "Газпром" в субботу прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская компания угрожала конфисковать часть газа российской государственной компании в качестве компенсации за арбитраж, который она выиграла по контрактному спору.
Несмотря на то, что Австрия имеет длительные и глубокие энергетические связи с Россией, венская компания Wien Energie GmbH, снабжающая энергией двух миллионов жителей Вены и окрестностей, объявила, что со следующего года больше не будет использовать российский природный газ.
А Венгрия планирует увеличить объемы закупки российского газа и подписала меморандум с российской газодобывающей корпорацией "Газпром".
Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продолжать .
Сейчас Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ.