Транзит російського газу через Україну до Європи не зменшився попри припинення поставок до Австрії

Експорт російського газу через територію України до Європи — основного транзитного маршруту для газу до ЄС — у понеділок, 18 листопада, був стабільним, незважаючи на те, що РФ припинила постачання газу до Австрії.

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Про це пише Reuters.

Згідно з даними підконтрольної Кремлю енергетичної російської компанії "Газпром", в понеділок до Європи через Україну буде відправлено 42,4 мільйона кубометрів російського газу, стільки ж, скільки 17 листопада.

"Австрія отримувала близько 17 млн ​​кубометрів на день від "Газпрому" до припинення поставок, і зараз ці обсяги знаходять нових покупців або посередників у Європі, які втрутилися, щоб розкупити непроданий газ", - зауважують співрозмовники видання на газовому ринку.

Росія, яка до війни в Україні була найбільшим постачальником газу до Європи, втратила більшість своїх покупців на континенті, оскільки Європейський Союз намагається скоротити свою залежність від російських енергоресурсів.

Російський газ досі продається у значних обсягах у Словаччину та Угорщину, а також у Чехію, яка не має прямого контракту. Менші обсяги йдуть до Італії та Сербії.

Заявки або запити на поставки газу до Словаччини з України незначно змінилися порівняно з попередніми днями в понеділок, тоді як заявки на поставки зі Словаччини також були стабільними, свідчать дані оператора транспортної системи Eustream.

Поставки газу до Чехії від Словаччини також приблизно відповідали рівням попередніх днів.

Нагадаємо, "Газпром" у суботу припинив поставки газу до Австрії після того, як австрійська компанія погрожувала конфіскувати частину газу російської державної компанії як компенсацію за арбітраж, який вона виграла щодо контрактного спору.

Попри те, що Австрія має тривалі та глибокі енергетичні зв'язки з Росією, віденська компанія Wien Energie GmbH, що постачає енергію для двох мільйонів мешканців Відня та околиць, оголосила, щоз наступного року більше не використовуватиме російський природний газ.

Зауважимо, Угорщина планує збільшити обсяги закупівлі російського газу і підписала меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром".

Додамо, Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.

Наразі Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.