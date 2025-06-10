Германия договорилась с Азербайджаном о поставках газа: госкомпании писали 10-летний контракт

Немецкая государственная компания SEFE (Securing Energy for Europe) и нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR 10 июня подписали контракт на закупку природного газа на следующие десять лет. Поставки природного топлива начнутся в 2025 году.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу SEFE.

В компании отметили, что годовой объем поставок газа в Германию будет постепенно увеличиваться до 15 терават-часов, что составляет около 1,5 млрд кубометров. Это партнерство будет поддерживать инвестиции в производство и инфраструктуру, такие как газовые компрессоры, увеличивая объемы поступающего в Европу трубопроводного газа и тем самым обеспечивая безопасность поставок на континент.

"Этот долгосрочный контракт является свидетельством прочных отношений между Германией и Азербайджаном. Благодаря этому партнерству мы создаем новый маршрут для значительных объемов газа, которые будут поступать в Европу, тем самым диверсифицируя наш портфель и повышая безопасность поставок нашим клиентам", — заявил генеральный директор SEFE Эгберт Леге.

Ровшан Наджаф, президент SOCAR, в свою очередь отметил: "Это соглашение знаменует собой еще одну важную веху в постоянной приверженности SOCAR укреплению энергетической безопасности Европы. Поставляя надежный и существенный объем природного газа в SEFE, мы укрепляем партнерство между Азербайджаном и Германией, внося положительный вклад в цели диверсификации энергетики Европы и устойчивого роста".

Напомним, с полнота европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) 5 июня превысила 50%. Несмотря на то, что темпы закачки в последние недели выросли, запасы в хранилищах по состоянию на 5 июня все еще на 17% ниже среднего показателя наполнения за последние пять лет.