Ціни на газ у Європі сягнули максимуму за вісім місяців, а в США – злетіли до рівня 2022 року

За останні дні ціни на природний газ демонструють стрімке зростання, додаючи майже по 10% вартості щодня. 22 січня 2026 року європейські хаби зафіксували восьмимісячний максимум, а в США ціни злетіли до рівня, якого не було з 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Європа: сховища пустішають

На головному європейському хабі TTF ціна підскочила до €41,8/MWh. Це на 18% більше, ніж було на початку тижня. На ціни впливає низка факторів:

погода — оновлені прогнози обіцяють різке похолодання вже наступного тижня. Це змушує ринок нервувати, адже попит на опалення зросте миттєво ;

— оновлені прогнози обіцяють різке похолодання вже наступного тижня. Це змушує ринок нервувати, адже попит на опалення зросте миттєво порожні сховища — наразі європейські запаси газу заповнені лише на 48%. Це на 11,4 млрд кубометрів менше, ніж минулого року. Такий дефіцит на тлі зими викликає побоювання щодо забезпечення ресурсом до кінця сезону ;

— наразі європейські запаси газу заповнені лише на 48%. Це на 11,4 млрд кубометрів менше, ніж минулого року. Такий дефіцит на тлі зими викликає побоювання щодо забезпечення ресурсом до кінця сезону г еополітика — неоднозначні заяви США щодо Гренландії спровокували побоювання відносно нової торговельної війни. Оскільки американський скраплений газ (LNG) зараз є опорою для Європи, будь-які натяки на конфлікт змушують ціни йти вгору.

Ріст цін на газ в США

У Сполучених Штатах ситуація не менш напружена. На Henry Hub ціни підскочили на 10% за добу, досягнувши $5,51/MMBtu.

Головним чинником здорожчання став мороз на півдні країни. Екстремальні температури загрожують фізичній зупинці видобутку. На фоні холодної погоди у інших регіонах, передусім у Європі, попит на американський LNG залишається на високому рівні, тому внутрішній попит на газ у США зростає, що і відображається в цінах.

Ситуація в Україні

Торік найбільше газу надійшло в Україну з Угорщини та Польщі, що залишаються найдешевшими маршрутами для імпорту. Імпорт газу також йшов зі Словаччини та з Трансбалканського напрямку, де запрацював спільний маршрут бронювання потужностей – Маршрут 1 (Route 1).

Найбільшим імпортером газу у 2025 році була державна компанія НАК "Нафтогаз України" - понад 5,5 млрд куб м. Крім того, природний газ імпортували державна компанія "Оператор ГТС України" та приватні компанії.

Наразі Україні не вистачає 100 млн доларів на імпорт газу, необхідного для проходження опалювального сезону. Попри наявність 13,2 млрд куб. м у сховищах, країні потрібно закупити ще 4 млрд куб. м палива, щоб гарантувати стабільне тепло в оселях.